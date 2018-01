Илон Маск предлагает работу на фабрике Tesla через Twitter

Американский предприниматель Илон Маск объявил в своем микроблоге о приёме на работу на самой большой в мире и самой технически продвинутой фабрике Tesla. Ее строят возле города Спаркс в пустыне американского штата Невада. На этом заводе будут выпускать аккумуляторные батареи и трансмиссию для электромобилей компании.

Come work at the biggest & most advanced factory on Earth! Located by a river near the beautiful Sierra Nevada mountains with wild horses roaming free. https://t.co/Nimv3BvQXI