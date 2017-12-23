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Появилось фото автомобиля, который Илон Маск отправит на Марс

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Фото: Global Look Press/Space X
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Илон Маск, основатель американской компании SpaceX, опубликовал несколько фотографий автомобиля. Он будет запущен в качестве нагрузки на сверхтяжелой ракете-носителе Falcon Heavy в направлении Марса.

Миллиардер заявил, что он запустит свой собственный автомобиль Tesla Roadster. Во время запуска ракеты в машине будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

 

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Дек 22, 2017 at 10:47 PST

Кроме того, глава SpaceX добавил, что обычно в качестве груза используются бетонные или железные блоки. Однако в этот раз  в компании решили послать в космос что-то необычное, так как, по его словам, «всё скучное, конечно, ужасно».

Ранее портал iz.ru сообщал, что SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 10 спутниками. Она успешно стартовала с космодрома в штате Калифорния.

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