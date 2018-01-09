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СМИ сообщили о крушении запущенного SpaceX секретного спутника США

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Американский секретный спутник Zuma стоимостью в несколько миллиардов долларов, запущенный компанией SpaceX, не смог выйти на орбиту и предположительно упал в море. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что после запуска Стратегическое командование вооруженных сил США не смогло установить связь со спутником и отследить его на орбите.

Предположительно, спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и, скорее всего, упал в море.

SpaceX уже начала расследование произошедшего, однако версии «саботажа» или «вмешательства» пока не рассматриваются.

Ракета Falcon 9 со спутником Zuma была запущена 8 января с мыса Канаверал. Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 4:00 мск. Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако затем был перенесен на январь из-за технических проблем.

Для SpaceX это второй запуск секретной миссии правительства США. В мае 2017 года Falcon 9 доставила на орбиту спутник для американской разведки.

Эксперты отметили, что подобный провал скажется не лучшим образом на имидже компании Илона Маска.

«Это точно авария, проблема точно с Falcon 9, а не со спутником. Может быть, отказал двигатель или, скорее, система управления. Весь этот запуск окутан тайной с самого начала. Это можно понять, потому что разработчик спутника, компания Northrop Grumman, работает исключительно на военное ведомство и в основном делает разведывательные спутники», — цитирует «РИА Новости» ведущего научного сотрудника Института Космических исследований РАН Натана Эйсмонта.

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