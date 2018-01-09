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Утерянный американский спутник Zuma не достиг расчетной высоты

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Kim Shiflett
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Секретный американский спутник Zuma, связь с которым была утеряна после доставки на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, не достиг расчетной высоты и разбился при падении в океан. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, спутник не смог вовремя отделиться от второй ступени носителя. Предположительно аппарат разрушился в космосе или разбился при падении в океан. По факту случившегося начато расследование.

Как отметил представитель компании SpaceX, анализ данных показал, что в системах ракеты-носителя не было зафиксировано неполадок.

Пуск Falcon 9 со спутником Zuma был произведено с базы ВВС США на мысе Канаверал в американском штате Флорида 7 января в 20:00 по местному времени (4:00 мск 8 января). На следующий день стало известно о потере связи с объектом.

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