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С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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С российского космодрома Восточный запустят четыре американских и пять германских спутников.

Премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил Министерству обороны РФ использовать иностранные аппараты в качестве полезной нагрузки при выведении отечественных спутников «Канопус-В» №3 и №4.

«Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2», – сообщается на портале правовой информации.

Речь идёт о спутниках для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов.

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