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«Роскосмос» рассказал о причинах нештатного пуска с космодрома Восточный

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Причиной аварии разгонного блока «Фрегат» на космодроме Восточный в конце ноября стало несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока, заявили в «Роскосмосе».

«В соответствии с выводами аварийной комиссии по итогу запуска 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный КА «Метеор-М» № 2-1 и попутной нагрузки причина аварийной ситуации — несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ «Фрегат», — говорится в сообщении.

В комиссии подчеркнули, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка.

В комиссии по оценке деятельности должностных лиц отметили, что должностные лица «Роскосмоса» и головных предприятий-разработчиков не приняли необходимых мер для обеспечения должного контроля и координации работ.

Ряду руководителей предприятий, участвовавших в подготовке пуска с космодрома Восточный, будет вынесен выговор.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что к аварийным космическим пускам привели ошибки руководства «Роскосмоса» 

28 ноября с космодрома Восточный был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками. После вывода «Фрегата» на расчетную орбиту установить связь с ним не удалось. Все спутники упали в океан.

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