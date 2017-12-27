СМИ сообщили о потере связи с первым ангольским спутником «Ангосат»

Потеряна связь с ангольским спутником AngoSat-1 («Ангостат»), который ранее был выведен на целевую орбиту.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — пишет агентство.

Официального подтверждения данной информации от «Роскосмоса» пока не поступало.

26 декабря в 22:00 мск ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат», оснащенным ангольским спутником, стартовала с космодрома Байконур.