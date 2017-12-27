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Первый ангольский спутник «Ангосат» выведен на целевую орбиту

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Фото: РИА Новости/Олег Урусов
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Разгонный блок «Фрегат» вывел на целевую орбиту ангольский спутник AngoSat-1 («Ангостат»). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Произошло отделение космического аппарата от разгонного блока «Фрегат», — цитирует ТАСС представителя госкорпорации.

26 декабря в 22:00 мск ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат», оснащенным ангольским спутником, стартовала с космодрома Байконур.

«Ангосат» изготовлен в РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Он должен будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на Республику Ангола и территорию африканского континента.

«Ангостат» весит 1647 кг и оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что очередной европейский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel будет запущен с космодрома Плесецк 6 апреля, на месяц раньше запланированного срока.

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