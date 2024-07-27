В Париже могут отменить тренировку пловцов в Сене из-за ухудшения качества воды

Организаторы Олимпиады-2024 в Париже выразили опасения, что тренировку пловцов в Сене перед соревнованиями по триатлону могут отменить в связи с ухудшившимся качеством воды из-за недавних проливных дождей. Об этом 27 июля сообщает агентство Reuters.

«Дождь, который шел в Париже в последние 24 часа, вероятно, окажет влияние на качество воды в Сене в течение следующих 24–36 часов», — приводит СМИ заявление организаторов.

Они указали, что решение об отмене или проведении тренировки, которая запланирована на утро воскресенья, 28 июля, будет принято в 4:00. Организаторы выразили надежду, что, учитывая прогноз погоды, качество воды должно вернуться на свой прежний безопасный уровень в течение 24–36 часов. Поэтому велика вероятность, что соревнования по триатлону пройдут 30 июля, как и планируется в графике.

Ранее, 26 июля, радиостанция France Info, ссылаясь на данные мэрии, сообщила, что загрязненность воды в Сене 17 июля, когда в реке купалась мэр Парижа Анн Идальго, была повышенной. Отмечалось, что уровень содержания кишечной палочки и энтерококков был выше пороговых значений. Как указывается, в таком случае купание в водоеме считается опасным, оно может привести к гастроэнтериту и кожным заболеваниям, добавила радиостанция.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала 27 июля «Известиям», что при попадании в организм человека воды с кишечной палочкой может случиться отравление. В случае просто попадания на кожу, если она не имеет признаков воспаления, ничего страшного не произойдет. Поэтому самое главное — зараженную воду не пить.

8 апреля французская некоммерческая экологическая организация Surfrider Europe заявила, что нынешнее состояние воды в Сене не позволяет проводить состязания по водным видам спорта в ходе Олимпийских игр в Париже. По ее данным, ни одна из проб не соответствовала европейским нормам в отношении качества воды. 11 апреля корреспондент «Известий» Александр Тузиков побеседовал с экспертом по качеству воды Даном Анжелеску, который сказал, что в 100 мл речной воды было обнаружено около 20 тыс. бактерий кишечной палочки. Позже, 12 июля, за две недели до начала Игр, власти объявили, что вода на 80% соответствует требованиям.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.