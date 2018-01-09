Утраченный при запуске секретный спутник Zuma стоил миллиарды долларов

Несколько миллиардов долларов США стоил американский секретный спутник Zuma, потерянный при запуске в воскресенье. По данным прессы США, аппарат не вышел на орбиту после старта ракеты-носителя Falcon 9, конгрессменов уже оповестили об этом, сообщает ТАСС.

Предварительно, причиной потери секретного спутника названо то, что спутник не отделился вовремя от ракеты-носителя.

Изготовитель Zuma — компания Northrop Grumman, заказчиком выступило американское правительство. Назначение космического аппарата не разглашается, потерю спутника подтвердило стратегическое командование Вооруженных сил США.

Пуск Falcon 9 со спутником Zuma состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в американском штате Флорида 7 января в 20:00 по местному времени. Запуск секретного спутника осуществляла частная компания SpaceX.