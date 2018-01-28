Китай призвал Японию к совместным усилиям по улучшению отношений

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на встрече со своим японским коллегой Таро Коно о необходимости совместных усилий по улучшению отношений двух стран. Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

Глава МИД Японии находится с визитом в Пекине с 27 января. На встрече Таро Коно подчеркнул, что Токио нацелен на всестороннее улучшение отношений с Китаем в текущем году. В свою очередь Ван И отметил, что придает большое значение позитивным заявлениям японской страны в отношении Пекина.

«Мы надеемся, что японская сторона не ослабит усилий, не отступит, а превратит свои заявления в реальные действия, будет принимать совместные с Китаем усилия для как можно скорейшего возврата отношений двух стран на путь нормального и здорового развития», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения МИД КНР.

Ван И также подчеркнул, что укрепление диалога соответствует интересам обеих сторон, однако сейчас отношения Токио и Пекина часто сталкиваются и с помехами и препятствиями.

22 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил большой потенциал, который несет в себе развитие отношений Москвы и Токио.