Рекордные 1,5 млн китайских туристов посетили Россию в прошлом году

Около 1,5 млн китайских туристов посетили Россию в 2017 году, что стало рекордом.

Информацию об этом распространил глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник, 23 января.

«Турпоток между Россией и Китаем развивается очень активно по обоим направлениям», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, почти вдвое вырос поток туристов из Южной Кореи, количество которых достигло 206 тыс. человек.

18 января портал iz.ru рассказал, что среди внутренних направлений у российских туристов лидируют Сочи, Краснодар и Крым. Отчасти это объясняется тем, что цены по множеству направлений сильно упали, по некоторым цены снизились на треть.

Среди европейских направлений лидируют маршруты для любителей пенных напитков: Прага и Мюнхен.

Самым дешевым направлением зимы стало Москва–Казань.