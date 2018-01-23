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Рекордные 1,5 млн китайских туристов посетили Россию в прошлом году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Около 1,5 млн китайских туристов посетили Россию в 2017 году, что стало рекордом.

Информацию об этом распространил глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник, 23 января.

«Турпоток между Россией и Китаем развивается очень активно по обоим направлениям», — цитирует его  ТАСС.

Кроме того, почти вдвое вырос поток туристов из Южной Кореи, количество которых достигло 206 тыс. человек.

18 января портал iz.ru рассказал, что среди внутренних направлений у российских туристов лидируют Сочи, Краснодар и Крым. Отчасти это объясняется тем, что цены по множеству направлений сильно упали, по некоторым цены снизились на треть.

Среди европейских направлений лидируют маршруты для любителей пенных напитков: Прага и Мюнхен.

Самым дешевым направлением зимы стало Москва–Казань.

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