Ростуризм составил черный список отелей на ЧМ-2018

Ростуризм составил черный список отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Информацию об этом разместил глава Ростуризма РФ Олег Сафонов в понедельник, 22 января.

«В него вошла 41 гостиница. Эти объекты расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что цены в некоторых случаях завышены на 260%.

Сафонов пообещал опубликовать список в ближайшее время, кроме того, его уже направили в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

12 января портал iz.ru сообщил, что туроператоры могут формировать любые туры на территории Египта, но исключительно на основе регулярных авиаперевозок в Каир.

Договоренность о возобновлении авиасообщения была достигнута после встречи 11 декабря президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Полеты из России в Египет были приостановлены после теракта на борту аэробуса A-321 компании «Когалымавиа» в октябре 2015 года в небе над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.