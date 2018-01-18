Стали известны самые популярные направления зимы у российских туристов

Стали известны основные популярные направления для российских туристов этой зимой.

Как сообщает портал tutu.ru, этой зимой за границу летят лишь 17% путешественников.

Среди внутренних направлений у российских туристов лидируют Сочи, Краснодар и Крым. Отчасти это объясняется тем, что цены по множеству направлений сильно упали, по некоторым цены снизились на треть.

Среди европейских направлений лидируют маршруты для любителей пенных напитков: Прага и Мюнхен.

Самым дешевым направлением зимы стало — Москва–Казань. Билеты в обе стороны по этому направлению в среднем стоят всего 5,8 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выездной туризм в России в 2017 году вырос почти на 20%.