Стали известны самые популярные направления зимы у российских туристов
Стали известны основные популярные направления для российских туристов этой зимой.
Как сообщает портал tutu.ru, этой зимой за границу летят лишь 17% путешественников.
Среди внутренних направлений у российских туристов лидируют Сочи, Краснодар и Крым. Отчасти это объясняется тем, что цены по множеству направлений сильно упали, по некоторым цены снизились на треть.
Среди европейских направлений лидируют маршруты для любителей пенных напитков: Прага и Мюнхен.
Самым дешевым направлением зимы стало — Москва–Казань. Билеты в обе стороны по этому направлению в среднем стоят всего 5,8 тыс. рублей.
Ранее портал iz.ru сообщал, что выездной туризм в России в 2017 году вырос почти на 20%.