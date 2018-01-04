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Китайские инвесторы заинтересовались туризмом на Байкале

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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
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Китайские инвесторы проявили повышенный интерес к туристическим проектам на Байкале, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Со стороны китайских инвесторов наблюдается повышенный интерес к проектам, связанным с развитием гостиничного бизнеса, экологического и оздоровительного туризма», — приводит слова Левченко «РИА Новости». 

Как отметил губернатор, в регионе введены льготные условия для развития туристического предпринимательства, такие как экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» сроком до 1 марта 2055 года.

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