Китайские инвесторы заинтересовались туризмом на Байкале

Китайские инвесторы проявили повышенный интерес к туристическим проектам на Байкале, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Со стороны китайских инвесторов наблюдается повышенный интерес к проектам, связанным с развитием гостиничного бизнеса, экологического и оздоровительного туризма», — приводит слова Левченко «РИА Новости».

Как отметил губернатор, в регионе введены льготные условия для развития туристического предпринимательства, такие как экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» сроком до 1 марта 2055 года.