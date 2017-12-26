Движение поездов в Забайкалье восстановлено после схода вагонов

Движение поездов по перегону Бада–Жипхеген в Хилокском районе Забайкальского края восстановлено после схода 16 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на РЖД.

«26 декабря 2017 года в 21:09 мск восстановлено движение по второму пути перегона Бада–Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги. Движение поездов осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Напомним, сход вагонов произошел 26 декабря в 04:47 по местному времени (25 декабря 22:47 мск), при инциденте никто не пострадал. Для ликвидации последствий на место происшествия были пригнаны три ремонтно-восстановительных поезда.

В результате схода были задержаны поезда № 19 Пекин–Москва, № 7 Владивосток–Новосибирск, № 100 Москва–Владивосток, № 322 Иркутск–Забайкальск и № 99 Владивосток–Москва. Для пассажиров было организовано бесплатное питание, в вагонах поддерживался оптимальный температурный режим.

К 13:39 мск 26 декабря движение по первому пути перегона было восстановлено. По факту схода вагонов проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.