В Австрии с рельсов сошел поезд с рождественскими подарками

В Австрии с рельсов сошел товарный поезд, перевозивший рождественские подарки. Что послужило причиной аварии, неизвестно.

Авария произошла вечером в пятницу, 22 декабря, в коммуне Грис-на-Бреннере, передает Bild. В результате ЧП несколько вагонов сошли с рельсов.

Жертв и пострадавших нет, однако сотни рождественских подарков были уничтожены, отмечает издание.

Из-за аварии было полностью парализовано железнодорожное сообщение между Инсбруком и Грис-на-Бреннере. Ожидается, что движение поездов будет восстановлено в воскресенье, 24 декабря.