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В Канаде поезд сбил дурачившегося в метро музыканта

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Фото: Global Look Press/Bernard Weil
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В метро канадского города Торонто прибывающий на платформу поезд сбил дурачившегося пассажира. Им оказался музыкант под псевдонимом Lil Evil.

Мужчина стоял на краю платформы и «руководил» движением поездов. По всей видимости, музыкант не заметил приближения состава. От удара его подбросило в воздух, после чего он упал на платформу. Видео инцидента опубликовано на хостинге YouTube.

Позднее музыкант прокомментировал инцидент на своей странице в Instagram. Он заявил, что находился под воздействием «Ксанакса» и алкоголя. Кроме того, музыкант разразился гневной тирадой в адрес очевидцев инцидента.

Он подчеркнул, что, увидев человека, который ставит свою жизнь под угрозу, помог бы ему. Пассажиры метро, напротив, предпочли достать свои мобильные телефоны и вести съемку. Его речь сопровождалась оскорблениями и угрозами.

Кроме того, музыкант заявил, что больше никогда в жизни не будет употреблять наркотики и не станет думать о выпивке.

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