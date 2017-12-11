Прямой эфир

Поезд насмерть сбил подростка в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка под колесами поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла на перегоне между станциями Москворецкая и Пески. Поезд Москва-Тольятти смертельно травмировал подростка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале декабря электричка Москва–Раменское сбила школьника, переходившего пути в неположенном месте на станции «Быково» Казанского направления.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Кубани 11-летний мальчик попал под поезд и выжил
Электричка насмерть сбила двух мужчин в подмосковном Кратово

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017