Поезд насмерть сбил подростка в Подмосковье

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка под колесами поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла на перегоне между станциями Москворецкая и Пески. Поезд Москва-Тольятти смертельно травмировал подростка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале декабря электричка Москва–Раменское сбила школьника, переходившего пути в неположенном месте на станции «Быково» Казанского направления.