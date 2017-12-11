Поезд насмерть сбил подростка в Подмосковье
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка под колесами поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).
Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Трагедия произошла на перегоне между станциями Москворецкая и Пески. Поезд Москва-Тольятти смертельно травмировал подростка.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале декабря электричка Москва–Раменское сбила школьника, переходившего пути в неположенном месте на станции «Быково» Казанского направления.