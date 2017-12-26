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СК начал проверку по факту схода вагонов в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту схода 16 вагонов грузового поезда на перегоне Бада–Жипхеген в Хилокском районе Забайкальского края проводится доследственная проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 26 декабря в 04:47 по местному времени (25 декабря в 22:47 мск). Для устранения последствий схода вагонов со станций Хилок, Улан-Удэ и Чита прибыли три ремонтно-восстановительных поезда. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Движение поездов по перегону временно приостановлено, пассажирский поезд № 19 Пекин–Москва задержан, два пригородных пассажирских поезда отменены. 

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