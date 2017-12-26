Товарные вагоны сошли с рельсов в Забайкалье

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов во вторник, 26 декабря, в Забайкальском крае. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС России.

ЧП произошло на перегоне Бада–Жипхеген в Хилокском районе Забайкальского края в 4:47 (22:47 мск).

На место схода вагонов выехали оперативные группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и Хилокского гарнизона пожарной охраны. Также для устранения последствий происшествия со станций Хилок, Улан-Удэ и Чита прибыли три ремонтно-восстановительных поезда.

По данным Федерального агентства железнодорожного транспорта, поезд № 19 «Пекин–Москва» прибыл на станцию Хилок, где был приостановлен до устранения аварии.

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю развернут оперативный штаб. Обстановка уточняется.

22 декабря два десятка человек пострадали при столкновении двух поездов в Австрии.