Товарные вагоны сошли с рельсов в Забайкалье
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов во вторник, 26 декабря, в Забайкальском крае. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС России.
ЧП произошло на перегоне Бада–Жипхеген в Хилокском районе Забайкальского края в 4:47 (22:47 мск).
На место схода вагонов выехали оперативные группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и Хилокского гарнизона пожарной охраны. Также для устранения последствий происшествия со станций Хилок, Улан-Удэ и Чита прибыли три ремонтно-восстановительных поезда.
По данным Федерального агентства железнодорожного транспорта, поезд № 19 «Пекин–Москва» прибыл на станцию Хилок, где был приостановлен до устранения аварии.
В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю развернут оперативный штаб. Обстановка уточняется.
22 декабря два десятка человек пострадали при столкновении двух поездов в Австрии.