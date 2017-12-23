Два человека погибли при столкновении внедорожника с поездом под Саратовом

Авария с участием электропоезда и внедорожника произошла в Саратовской области возле села Сабуровка на станции Тарханы.

По данным полиции, там водитель автомобиля Jeep выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где его протаранила электричка.

В результате скончались находившиеся в иномарке женщины 27 и 34 лет, а 30-летний водитель и его 36-летний спутник были госпитализированы, сообщает интернет-издание «Новости Саратова».

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.