Два человека погибли при столкновении внедорожника с поездом под Саратовом
Авария с участием электропоезда и внедорожника произошла в Саратовской области возле села Сабуровка на станции Тарханы.
По данным полиции, там водитель автомобиля Jeep выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где его протаранила электричка.
В результате скончались находившиеся в иномарке женщины 27 и 34 лет, а 30-летний водитель и его 36-летний спутник были госпитализированы, сообщает интернет-издание «Новости Саратова».
Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.