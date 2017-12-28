Житель Забайкальского края задержан за попытку продать почти 500 медвежьих лап в КНР

Житель Забайкальского края задержан за попытку продать почти 468 медвежьих лап и 37 лицевых частей лосиных голов в КНР.

Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Документов, подтверждающих законность добычи, у задержанного не оказалось. Предполагается, что изъятое предназначалось для перепродажи гражданам КНР», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что общий вес изъятого — более 800 кг. Для их получения браконьеры уничтожили свыше 150 животных. В УФСБ назвали эту партию крупнейшей в этом веке.

20 декабря портал iz.ru сообщил, что убийство горных баранов обернулось судом для трех охотников на Алтае. Охотников ожидает наказание в виде штрафа до 2 млн рублей и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В октябре 2017 года три охотника были задержаны сотрудниками пограничного управления в Кош-Агачском районе. Они прибыли поохотиться в урочище Текелю. Один из мужчин, взобравшись на гору, застрелил самку архара и двух ее ягнят. Два его товарища помогли ему разделать туши и поделить убитых животных.