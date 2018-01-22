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Абэ увидел большой потенциал в развитии отношений с Россией

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что видит большой потенциал в развитии отношений с Россией. Об этом он сказал в программной речи в японском парламенте.

«Отношения Японии и России открывают наибольшие возможности в плане двусторонних отношений», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что сначала премьер заговорил об отношениях с США, затем с Китаем и Южной Кореей и только потом с РФ.

6 января Япония заявила о намерении вернуться к диалогу с РФ по Курилам. Власти страны намерены попытаться решить данную проблему, пока президент РФ Владимир Путин «остается у власти».

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