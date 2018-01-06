Прямой эфир

Япония заявила о намерении вернуться к диалогу с РФ по Курилам

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японские власти намерены вернуться к активному диалогу с российской стороной по проблеме Курильских островов.

Как пишет агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники, Япония рассчитывает на переговоры по Курилам в рамках саммита «двадцатки» в Токио, а также планирует организовать ряд двусторонних консультаций.

По словам собеседника агентства в японском кабмине, правительство намерено попытаться решить проблему Курильских островов, «пока Путин, имеющий стабильную поддержку внутри страны, остается у власти».

Как сообщал портал iz.ru, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о важности ведения совместной с РФ хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Японии будут вызывать у школьников интерес к спору вокруг Курил
Абэ высказался за скорейшее начало совместных проектов на юге Курил

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017