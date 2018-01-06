Япония заявила о намерении вернуться к диалогу с РФ по Курилам

Японские власти намерены вернуться к активному диалогу с российской стороной по проблеме Курильских островов.

Как пишет агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники, Япония рассчитывает на переговоры по Курилам в рамках саммита «двадцатки» в Токио, а также планирует организовать ряд двусторонних консультаций.

По словам собеседника агентства в японском кабмине, правительство намерено попытаться решить проблему Курильских островов, «пока Путин, имеющий стабильную поддержку внутри страны, остается у власти».

Как сообщал портал iz.ru, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о важности ведения совместной с РФ хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах.