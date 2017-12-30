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В Японии будут вызывать у школьников интерес к спору вокруг Курил

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Правительство Японии планирует вызвать у школьников интерес к территориальному спору с РФ вокруг южной части российских Курил. Об этом сообщает газета «Иомиури».

В этих целях учеников средних и старших классов с лета по осень будут отправлять в туры по городам, ближе всего расположенным к южной части Курил — в частности, в Немуро и Бецукай. Предполагается, что школьники смогут пообщаться с местными жителями и осмотреть с моря «северные территории» (так Япония называет южную часть российских Курил). Средства на такие поездки выделят из госбюджета.

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако их принадлежность оспаривается Японией.

25 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил стремление к скорейшему началу совместных с Россией экономических проектов на юге Курил

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