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Косачев назвал преимущества отмены виз между РФ и Японией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Отмена визового режима между Россией и Японией будет способствовать реализации идеи совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, заявил председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев.

«Это было бы существенным фактором, который позволил бы двигаться вперед, в том числе в реализации идеи совместного хозяйственного освоения известной группы островов», — приводит его слова ТАСС.

Сенатор добавил, что интерес к отмене виз проявляется с обеих сторон, но конкретных решений пока не просматривается. По его мнению, «эта тема должна иметь более высокую динамику».

Ранее японский премьер Синдзо Абэ выступил за продолжение «упорного» диалога с Россией, направленного на решение проблемы Курил. 

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