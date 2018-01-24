Прямой эфир

Абэ настроен на продолжение «упорных» переговоров по Курилам

0
Фото: Global Look Press/YOSHIO TSUNODA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за продолжение активного диалога с Россией, направленного на решение проблемы Курильских островов.

«Для решения проблемы принадлежности четырех остров и заключения мирного договора мы продолжим упорный переговорный процесс с Россией», — приводит его слова ТАСС

Премьер подчеркнул, что сейчас ведутся «плотные переговоры» за ведение с РФ совместной экономической деятельности на юге Курил

Кроме того, Токио и Москва находятся в активном диалоге по широкому спектру вопросов, включая обеспечение безопасности, добавил Абэ.

Мирный договор по итогам Второй мировой войны ведется между двумя странами много десятилетий. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объем торговли Японии и России значительно вырос за 2017 год
В Японии произошло извержение вулкана Сиране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017