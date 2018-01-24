Абэ настроен на продолжение «упорных» переговоров по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за продолжение активного диалога с Россией, направленного на решение проблемы Курильских островов.

«Для решения проблемы принадлежности четырех остров и заключения мирного договора мы продолжим упорный переговорный процесс с Россией», — приводит его слова ТАСС.

Премьер подчеркнул, что сейчас ведутся «плотные переговоры» за ведение с РФ совместной экономической деятельности на юге Курил.

Кроме того, Токио и Москва находятся в активном диалоге по широкому спектру вопросов, включая обеспечение безопасности, добавил Абэ.

Мирный договор по итогам Второй мировой войны ведется между двумя странами много десятилетий. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.