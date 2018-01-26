США присоединятся к российской программе по имитации полетов в космос

Программа опытов по имитации полетов в дальний космос SIRIUS дополнится двумя годовыми проектами с российско-американским экипажем. С таким предложением выступили США. Об этом «Известиям» рассказали в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Переговоры с NASA состоялись в декабре. На них представители Штатов выразили желание принять участие в проводимой ИМБП серии экспериментов по имитации полетов в космос. По мнению американских ученых, к программе необходимо добавить еще два исследования — каждое длиною в год — с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек.

— Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции, — заявил «Известиям» директор ИМБП Олег Орлов.

Международная команда добровольцев будет жить и работать на Хорошевском шоссе в Москве в полной изоляции от внешнего мира, как на космическом корабле во время межпланетного полета. Это позволит подготовиться к будущим длительным миссиям в том числе на окололунную орбитальную станцию Deep Space Gateway.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россия и США проведут совместные эксперименты в сфере космоса