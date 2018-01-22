«Роскосмос» запустит спутник для поиска нефти

«Роскосмос» объявил конкурс на новый радиолокационный спутник.

Отмечается, что он сможет не только осуществлять съемку земной поверхности, но и находить полезные ископаемые, в частности, нефть и газ.

«Ожидается, что запустят три космических аппарата типа «Кондор», — рассказал «Известиям» замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко.

«Кондор-ФКА-М» будет способен вести наблюдение за земной поверхностью днем и ночью, даже сквозь облака и дождь. Запуск предварительно намечен на 2025 год.

Спутники «Кондор-ФКА» изготавливает сейчас подмосковное НПО машиностроения. На это предусмотрено бюджетное финансирование в размере 3 млрд рублей.

Помимо «Кондоров» российскую группировку КА наблюдения Земли в 2021–2023 годах должны пополнить радиолокационные спутники серии «Обзор-Р» (разработчик и изготовитель — ракетно-космический центр «Прогресс»).

Подробнее — в материале «Известий»:

Новый спутник «Роскосмоса» сможет искать нефть