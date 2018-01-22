Новый спутник «Роскосмоса» сможет искать нефть

«Роскосмос» закажет новый радиолокационный спутник, который сможет не только осуществлять съемку земной поверхности, но и находить полезные ископаемые. «Кондор-ФКА-М» будет способен вести наблюдение за земной поверхностью днем и ночью, даже сквозь облака и дождь. Запуск предварительно намечен на 2025 год, начало работ потребует внесения изменений в действующую Федеральную космическую программу. Новый космический аппарат (КА) станет модернизированной версией создающихся сейчас спутников «Кондор-ФКА» и придет им на смену. По мнению экспертов, подобные системы требуются России для обеспечения национальной безопасности и поиска новых месторождений природных ресурсов.

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили «Известиям» о планах увеличить заказ на производство радиолокационных спутников. В отличие от оптических КА дистанционного зондирования Земли их возможности не ограничены съемкой только в светлое время суток и при отсутствии облаков. Радиолокации не мешает ни ночь, ни высокая облачность.

— Запланировано развитие группировки радиолокационных спутников, — рассказал «Известиям» замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко. — Ожидается, что запустят три космических аппарата типа «Кондор».

Два КА этой серии упомянуты в Федеральной космической программе до 2025 года. Спутники «Кондор-ФКА» изготавливает сейчас подмосковное НПО машиностроения. Их планируется запустить на орбиту в 2019 и 2020 годах. На это предусмотрено бюджетное финансирование в размере 3 млрд рублей. Работы по третьему аппарату потребуют корректировки программы.

По словам Валерия Заичко, новый спутник станет модернизированной версией «Кондор-ФКА». Учитывая, что срок активного существования этих КА составляет пять лет, модернизированный аппарат придет на замену предшественникам. Он станет третьим поколением серии «Кондор». Спутники первого поколения (также производства НПО машиностроения) были запущены в 2013–2014 годах, но быстро вышли из строя.

Как рассказал «Известиям» источник в «Роскосмосе», конкурс на разработку нового КА будет объявлен уже в I квартале 2018 года. Сейчас специалисты госкорпорации формируют техническое задание на его облик и характеристики.

В НПО машиностроения подтвердили, что совместно со специалистами «Роскосмоса» обсуждают перспективы создания спутника следующего поколения. На предприятии выразили готовность принять участие в открытом конкурсе на его создание.

Помимо «Кондоров» российскую группировку КА наблюдения Земли в 2021–2023 годах должны пополнить радиолокационные спутники серии «Обзор-Р» (разработчик и изготовитель — ракетно-космический центр «Прогресс»).

Принцип работы радиолокационных КА основан на излучении зондирующих импульсов и регистрации отраженных от Земли эхо-сигналов. Использование различных диапазонов обеспечивает высокое качество съемки — до нескольких сантиметров на пиксель. Это позволяет рассмотреть даже небольшие предметы. В зависимости от используемой длины волны сигнал радиолокаторов может проникать под землю до глубины в несколько десятков метров. Появляется возможность увидеть укрытия, трубопроводы, а также находить месторождения нефти и газа с точностью до полуметра. Обычный грунт и нефтегазовые месторождения по-разному отражают сигнал со спутника.

— Такие аппараты очень нужны в интересах обороноспособности страны, для решения народно-хозяйственных задач , — рассказал действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков. — То, что «Роскосмос» собирается заказать новые спутники, отвечает нашим национальным интересам. Они могут провести разведку полезных ископаемых, мониторинг стихийных бедствий. Данные с таких аппаратов очень востребованы в мире. За рубежом регулярно запускают радиолокационные спутники, они обладают уникальными возможностями работы в любых погодных условиях.

Сегодня в российской орбитальной группировке гражданского и военного назначения — ни одного действующего радиолокационного спутника. При этом такие аппараты активно используются другими государствами.