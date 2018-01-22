В ЦПК сэкономили на науке

В Центре подготовки космонавтов не нашлось места для замглавы по научной работе — такая должность сокращена. В новом штатном расписании нет и отдельного руководителя летной подготовки — это направление начальник ЦПК Павел Власов возглавил лично. У него теперь два первых заместителя вместо одного. Кроме того, в структуре центра появились два новых замглавы — по экономике и финансам, а также по безопасности. Эксперты считают, что изменения не скажутся на научной деятельности ЦПК, однако оптимизация вызывает вопросы.

Согласно приказу начальника ЦПК (копия имеется в распоряжении «Известий»), у недавно занявшего этот пост Павла Власова будет два первых зама. Сохранил свой пост космонавт Юрий Маленченко (отвечает за подготовку личного состава). Кроме того, «первым» стал Максим Харламов (отвечает за организацию деятельности и инновации) — бывший врио главы центра.

— В целях оптимизации управления с 28 декабря в ЦПК имени Гагарина введена новая организационная структура, — сообщили «Известиям» в центре.

Впервые в этой организации появилась должность заместителя начальника по экономике и финансам. Пока она вакантна. Кроме того, повысил свой статус бывший начальник службы безопасности центра Александр Бенкич.

Также у главы организации теперь есть заместитель по персоналу (прежде был по социальным вопросам). При этом функции у руководителя соответствующего направления остались прежними. Сокращены должности замов по авиации и по научной работе.

Авиационное подразделение ЦПК, в ведении которого находится авиатехника для тренировок космонавтов и их перевозки на Байконур, повышено с уровня службы до управления. Руководить им будет лично Павел Власов: он по профессии летчик-испытатель, раньше работал начальником Летно-исследовательского института имени Громова.

Должность зама по науке существовала в центре с 1960-х годов. Она временно была сокращена, когда центром руководил Сергей Крикалев, но позже была восстановлена. Ранее самостоятельное научное управление теперь передано в ведение отвечающего за инновации Максима Харламова.

В пресс-службе ЦПК затруднились прокомментировать сокращение должности зама по науке. Павел Власов на запрос «Известий» не ответил.

Валерий Сиволап, до декабря прошлого года работавший заместителем главы ЦПК по научной работе, сообщил «Известиям», что центр с 1969 года стал научным учреждением первой категории и с тех пор в нем была подобная должность.

— На мой взгляд, она была уместной, — заявил Валерий Сиволап и отказался от дальнейших комментариев.

Численность сотрудников центра сейчас составляет около 1700 человек. Из них в научном управлении работает около 300. Ученые ЦПК занимаются отбором и подготовкой космонавтов, разработкой системы медицинского обеспечения космических полетов, послеполетной реабилитацией. Специалисты проводят исследования и готовят обоснования направлений развития и научно-технического сопровождения создания пилотируемых космических кораблей и их систем, тренажеров, испытательной базы центра.

Экс-глава ЦПК космонавт Юрий Лончаков считает, что у центра есть хорошие перспективы для развития научной составляющей и новому руководству необходимо активизировать деятельность в этом направлении.

— Мы хотели в дальнейшем сделать Звездный городок наукоградом, так как ЦПК является градообразующим предприятием, — рассказал Юрий Лончаков. — В центре работают 12 докторов наук и около 70 кандидатов. Это хороший потенциал.

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, руководивший центром в 2009–2014 годах, полагает, что сокращение должности зама по науке связано с отсутствием специалиста, который мог бы занять этот пост.

— Если принято подобное решение, значит, нет человека, который может выполнять такую работу, — сказал «Известиям» Сергей Крикалев. — Видимо, специалист, который ранее занимал это место, не подходит. На первом этапе моей деятельности в центре такого заместителя тоже не было, потом он появился.

По словам Сергея Крикалева, новая структура управления ЦПК вызывает у него ряд вопросов. Например, он сомневается в необходимости в отдельном заместителе по персоналу, по экономике и финансам.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает, что после сокращения должности руководителя научного направления роль соответствующей деятельности в ЦПК не уменьшится.

— Это оптимизация структуры центра, — заявил Александр Железняков. — Неважно, как называется должность человека, который руководит проведением научных работ. Главное, что данное направление сохранено. Эта работа действительно нужна. Новое руководство ЦПК прекрасно понимает, что это не только тренировочный лагерь, но и уникальный научный центр.

Летчик-испытатель, Герой России Павел Власов возглавил ЦПК в конце ноября 2017 года. Юрий Лончаков, ранее руководивший центром, с 9 января занимает должность советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова.