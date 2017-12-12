Дикие животные выгнали космонавтов из МКС

2018 год для российского экипажа Международной космической станции (МКС) будет напряженным. Программой полета им предписывается трижды выйти в открытый космос. Такого количества внекорабельных работ у россиян не было с 2014 года. За последние годы космонавты выходили за пределы МКС лишь по одному разу. Но в будущем году им нужно установить аппаратуру для наблюдения за миграцией животных и подготовиться к приему нового российского модуля «Наука».

О работах российских членов экипажа вне МКС «Известиям» рассказали в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

— Предварительно на 2018 год запланировано три выхода в открытый космос по российской программе полетов, — сообщили в пресс-службе ЦПК.

В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили эти планы.

Россияне не покидали МКС больше одного раза в год с 2014 года — тогда они четырежды работали за пределами станции. В 2015–2017 годах было лишь по одному выходу. Это связано с уменьшением количества заданий по установке нового научного оборудования на внешней поверхности станции и ее техобслуживанию.

Первый из планируемых на 2018 год выходов намечен на 2 февраля. Как ранее сообщали «Известия», на поверхности МКС космонавты установят аппаратуру для круглосуточной связи с Землей через отечественные спутники-ретрансляторы «Луч». Это позволит им во время выборов президента проголосовать с помощью российских телекоммуникационных средств.

Второй выход предварительно намечен на май. Как пояснили в пресс-службе ЦПК, основная его задача — установка аппаратуры для мониторинга с орбиты миграции диких животных и птиц. Это совместный российско-германский эксперимент ICARUS — International Cooperation for Animal Research Using Space («Международное сотрудничество в исследовании животных с использованием космических технологий»).

На внешней поверхности служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС установят специальные антенны. Они будут отслеживать с орбиты животных и птиц, к которым прикреплены специальные пятиграммовые метки. Внутри передатчиков — микроскопическая аппаратура ГЛОНАСС/GPS, радиоприемник и радиопередатчик, аккумулятор, солнечная батарея, датчики температуры.

Сроки третьего выхода из МКС пока точно не определены. Скорее всего, он состоится ближе к концу 2018 года. Станцию предстоит подготовить к приему нового российского многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», запуск которого предварительно запланирован на 20 декабря 2018 года. Новый отсек должен заменить входящий в российский сегмент МКС модуль «Пирс». Поэтому космонавтам предстоят подготовительные работы перед отстыковкой «Пирса». Необходимо отсоединить кабели и трубопроводы. После выведения МЛМ на орбиту отключенный модуль сведут с орбиты и затопят в Тихом океане.

По словам Олега Котова, шесть раз работавшего в открытом космосе, увеличение количества выходов связано с нереализованными ранее научными задачами.

— Накопились задачи по эксплуатации станции, ее модернизации, техобслуживанию и выполнению научных экспериментов, которые не проводились в предыдущие годы, — рассказал космонавт. — Несколько лет россияне не выходили активно в космос, поэтому программа уплотнялась, накапливались нереализованные задачи. Теперь нужно сделать несколько выходов. Я рад, что у моих коллег в планах появилось большое количество работы вне станции.

В будущем году россиянам предстоят 147-й, 148-й и 149-й выходы в открытый космос. Первым человеком в мире, совершившим это, стал советский космонавт Алексей Леонов.