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Россия и США проведут совместные эксперименты в сфере космоса

Условия полета к Луне и планетам будут имитировать на земле
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Фото: Getty Images/Digital Vision
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Серия уникальных экспериментов российских ученых продолжится с участием американцев. По предложению США программа опытов по имитации полетов в дальний космос SIRIUS дополнится двумя годовыми проектами с российско-американским экипажем. На Хорошевском шоссе в Москве международная команда добровольцев будет жить и работать в полной изоляции от внешнего мира, как на космическом корабле во время межпланетного полета. Это позволит подготовиться к будущим длительным миссиям в том числе на окололунную орбитальную станцию Deep Space Gateway. Эксперты отмечают большое значение договоренностей, достигнутых учеными, на фоне разногласий между двумя странами.

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Как рассказали «Известиям» в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на состоявшихся в декабре в Москве переговорах с NASA представители США выразили желание принять участие в проводимой ИМБП серии экспериментов по имитации полетов в дальний космос. Американские ученые предложили добавить к программе SIRIUS еще два исследования (длиною в год каждое) с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек.

— Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции, — рассказал «Известиям» директор ИМБП Олег Орлов. 

По его словам, российская сторона поддержала эту инициативу. Теперь она должна быть закреплена в официальных документах.

Серия экспериментов SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station, международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) началась двухнедельным экспериментом в конце 2017 года. Далее в конце 2018 – начале 2019 года планируется четырехмесячная изоляция, в 2019–2020-м должен состояться восьмимесячный эксперимент. Затем в 2021–2025 годах, согласно новым планам, пройдут три годовых исследования (одно основное и два дополнительных).

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос — в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация «Роскосмос» и NASA. Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.

— Подразделение NASA Human Research Program (программа исследований человека. — Ред.) действительно планирует принять участие в будущих миссиях по изоляции в наземном экспериментальном комплексе, — подтвердили «Известиям» в американском агентстве.

В ИМБП добавили, что, помимо этого подразделения NASA, в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность подтвердили также ученые из Японии, Италии, Франции и ряда других стран.

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Российско-американское сотрудничество в области космических исследований не прерывалось даже в годы холодной войны (вспомним «рукопожатие в космосе» 1975 года). По мнению академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова,­ достигнутые договоренности между учеными России и США в области космоса имеют особое значение в условиях нынешних сложностей в политических отношениях между двумя странами.

— Практика последних лет показала, что космос выгодней осваивать именно вместе, а не в одиночку, — заявил «Известиям» Александр Железняков. — Это позволяет объединить интеллектуальные ресурсы, такой вариант дешевле в материальном плане. И это прекрасно понимают как у нас, так и в США. Поэтому в обеих странах стараются вывести космос из-под влияния политики и сохранить его как поле для сотрудничества. Пока, как видим, это удается.

Исследования проходят в наземном медико-технологическом экспериментальном комплексе на Хорошевском шоссе в Москве. С 1967 года на его базе ИМБП реализовал несколько десятков подобных проектов: «Год в звездолете» (1967–1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (1999–2000 годы) и др. Именно здесь в 2007–2011 годах проходила серия экспериментов «Марс-500», здесь же осенью 2015 года прошло девятисуточное исследование «Луна-2015» с изоляцией шести девушек.

Справка «Известий»

Самые известные эксперименты по изоляции людей

 

Первое в мире исследование по длительной изоляции людей было организовано в 1967 году в СССР. Трое испытателей провели год в помещении площадью 12 кв. м, имитируя полет на Марс.

Позже в СССР и России подобные эксперименты стали выполняться регулярно.

Первое международное исследование состоялось в середине 1990-х годов. Совместно с Европейским космическим агентством проведен эксперимент EuroMir-95 по моделированию полета европейского астронавта на станцию «Мир». Затем в эксперименте SFINCSS-99 исследовалась совместимость представителей разных стран в составе экипажа на Международной космической станции. Одним из самых известных в мире стало исследование «Марс-500», когда шестеро участников из России, Франции, Италии и Китая провели в изоляции 520 суток, имитируя работу экипажа межпланетного корабля.

В США аналогичные исследования начали реализовывать в 1990-х годах. В Аризоне состоялся эксперимент «Биосфера-2». В 2010-х на Гавайях был проведен опыт HI-SEAS.

С середины 2000-х годов международная организация «Марсианское сообщество» (Mars Society) создает комплексы для проведения изоляционных экспериментов. Первые два уже завершены — в пустыне штата Юта (США) и Великобритании были. В исследованиях здесь успели принять участие 175 экипажей. Планируется создание аналогичного комплекса в Австралии.

В 2016 году собственный изоляционный комплекс, в котором уже проведен первый национальный эксперимент, построил Китай.

 
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