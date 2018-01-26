Россия и США проведут совместные эксперименты в сфере космоса

Серия уникальных экспериментов российских ученых продолжится с участием американцев. По предложению США программа опытов по имитации полетов в дальний космос SIRIUS дополнится двумя годовыми проектами с российско-американским экипажем. На Хорошевском шоссе в Москве международная команда добровольцев будет жить и работать в полной изоляции от внешнего мира, как на космическом корабле во время межпланетного полета. Это позволит подготовиться к будущим длительным миссиям в том числе на окололунную орбитальную станцию Deep Space Gateway. Эксперты отмечают большое значение договоренностей, достигнутых учеными, на фоне разногласий между двумя странами.

Как рассказали «Известиям» в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на состоявшихся в декабре в Москве переговорах с NASA представители США выразили желание принять участие в проводимой ИМБП серии экспериментов по имитации полетов в дальний космос. Американские ученые предложили добавить к программе SIRIUS еще два исследования (длиною в год каждое) с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек.

— Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции, — рассказал «Известиям» директор ИМБП Олег Орлов.

По его словам, российская сторона поддержала эту инициативу. Теперь она должна быть закреплена в официальных документах.

Серия экспериментов SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station, международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) началась двухнедельным экспериментом в конце 2017 года. Далее в конце 2018 – начале 2019 года планируется четырехмесячная изоляция, в 2019–2020-м должен состояться восьмимесячный эксперимент. Затем в 2021–2025 годах, согласно новым планам, пройдут три годовых исследования (одно основное и два дополнительных).

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос — в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация «Роскосмос» и NASA. Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.

— Подразделение NASA Human Research Program (программа исследований человека. — Ред.) действительно планирует принять участие в будущих миссиях по изоляции в наземном экспериментальном комплексе, — подтвердили «Известиям» в американском агентстве.

В ИМБП добавили, что, помимо этого подразделения NASA, в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность подтвердили также ученые из Японии, Италии, Франции и ряда других стран.

Российско-американское сотрудничество в области космических исследований не прерывалось даже в годы холодной войны (вспомним «рукопожатие в космосе» 1975 года). По мнению академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова,­ достигнутые договоренности между учеными России и США в области космоса имеют особое значение в условиях нынешних сложностей в политических отношениях между двумя странами.

— Практика последних лет показала, что космос выгодней осваивать именно вместе, а не в одиночку, — заявил «Известиям» Александр Железняков. — Это позволяет объединить интеллектуальные ресурсы, такой вариант дешевле в материальном плане. И это прекрасно понимают как у нас, так и в США. Поэтому в обеих странах стараются вывести космос из-под влияния политики и сохранить его как поле для сотрудничества. Пока, как видим, это удается.

Исследования проходят в наземном медико-технологическом экспериментальном комплексе на Хорошевском шоссе в Москве. С 1967 года на его базе ИМБП реализовал несколько десятков подобных проектов: «Год в звездолете» (1967–1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (1999–2000 годы) и др. Именно здесь в 2007–2011 годах проходила серия экспериментов «Марс-500», здесь же осенью 2015 года прошло девятисуточное исследование «Луна-2015» с изоляцией шести девушек.