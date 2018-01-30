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«Роскосмос» сообщил о корректировке орбиты МКС

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Фото: Global Look Press/Barcroft Media
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Корпорация «Роскосмос» сообщила о корректировке орбиты Международной космической станции (МКС). Маневр будет произведен в 18:25 мск 30 декабря.

«В соответствии с программой полета будут включены двигатели служебного модуля «Звезда» Международной космической станции», — указывается в заявлении корпорации.

Корректировка нужна для «формирования баллистических условий для выведения на орбиту» грузового «Прогресса МС-08». Старт космического грузовика намечен на 11 февраля, отмечается на сайте «Роскосмоса».

Как писал iz.ru, администрация президента США Дональда Трампа предложила к 2025 году прекратить финансирование МКС по линии НАСА.

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