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Астронавты НАСА вышли в открытый космос с борта МКС

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Выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) совершили американские астронавты Марк Ван де Хай и Скотт Тингл. Астронавты должны провести плановые работы, трансляцию происходящего ведет сайт НАСА.

Также они заменят ряд элементов манипулятора МКС Canadarm2.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров рассказал о своем полете на пылесосе по станции под песню I believe I can fly.

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