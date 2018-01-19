Афроамериканской астронавтке отказали в полете в космос

Астронавт НАСА, экс-сотрудница ЦРУ Джанет Эппс прекратила подготовку к полету на Международную космическую станцию. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель американского космического ведомства Брэнди Дин.

«Решение принято по личным причинам, о которых НАСА обычно не сообщает», — приводит ТАСС слова Дин.

Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в космосе, продолжит работу в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. При этом Дин не исключила, что она посетит МКС в будущем.

В составе экипажа, который отправится на МКС в июне текущего года, афроамериканку заменит специалист по космической медицине Серена Оньон-Чэнселлор, которая изначально была дублером.

Джанет Эппс на протяжении семи лет работала в ЦРУ, где занималась научной разведкой. Ее специальность — авиационно-космическая техника. Афроамериканка прошла полную подготовку, в том числе изучала русский язык в Звездном городке в России.

Ожидалось, что она отправится на МКС вместе с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтом Европейского космического агентства немцем Александером Герстом.