Космонавт Шкаплеров провел «летные испытания пылесоса»

Российский космонавт Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров рассказал о своем полете на пылесосе по станции под песню I believe I can fly.

В своем микроблоге Шкаплеров написал, что давно собирался это сделать.

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 января 2018 г.

«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал», — написал Шкаплеров на своей странице в Twitter.

Кроме того, он отметил, что этот вопрос задают космонавтам достаточно часто.

Ранее портал iz.ru сообщал, что афроамериканской астронавтке отказали в полете в космос.