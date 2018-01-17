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Купюра с символами Севастополя оказалась в космосе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский космонавт-уроженец Севастополя Антон Шкаплеров продемонстрировал на борту МКС новую купюру в 200 рублей с изображением символов Севастополя.

«А вы уже видели новые купюры? На 200 руб. изображен мой родной Севастополь, а на 2000 руб. Дальний Восток — мост на остров Русский и космодром Восточный», — написал Шкаплеров на своей странице в Instagram.

Как отмечает ИА SevastopolMedia, за несколько часов пост космонавта собрал около 3,5 тыс. лайков.

17 декабря с космодрома Байконур был отправлен пилотируемый корабль «Союз». Он доставил на борт МКС участников новой экспедиции. Она продлится 122 дня.

В канун старого Нового года российские космонавты приготовили салат оливье. Они сняли кулинарные опыты на видео и выложили в интернет. Знаменитый российский салат они готовили под музыку из кинофильма «Ирония судьбы».

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