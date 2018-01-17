Прямой эфир

Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по купюрам в 200 и 2 тыс. рублей

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор с 18 января запускает «горячую линию» по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2 тыс. рублей, сообщило ведомоство.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января текущего года открывает всероссийскую «горячую линию» по приему купюр нового образца», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по обращению новых купюр, приему ветхих купюр, отказу в уплате мелкими монетами и банковскими картами.

Ведомство отмечает, что отказ продавца в приеме новых купюр номиналом в 200 и 2 тыс. рублей будет рассматриваться как противоправное действие, ограничивающее права потребителей. Штраф за такие действия может составить до 50 тыс. рублей.

Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей были представлены 12 октября. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2 тыс. рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.

Новые денежные купюры поступили в обращение в конце 2017 года в ограниченном тираже на Дальнем Востоке. С декабря новые банкноты стали поступать почти во все регионы РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приложение для смартфонов найдет поддельные банкноты новых номиналов
Глава ЦБ призвала не хранить банкноты в 200 и 2000 рублей как сувениры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017