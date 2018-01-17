Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по купюрам в 200 и 2 тыс. рублей

Роспотребнадзор с 18 января запускает «горячую линию» по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2 тыс. рублей, сообщило ведомоство.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января текущего года открывает всероссийскую «горячую линию» по приему купюр нового образца», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по обращению новых купюр, приему ветхих купюр, отказу в уплате мелкими монетами и банковскими картами.

Ведомство отмечает, что отказ продавца в приеме новых купюр номиналом в 200 и 2 тыс. рублей будет рассматриваться как противоправное действие, ограничивающее права потребителей. Штраф за такие действия может составить до 50 тыс. рублей.

Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей были представлены 12 октября. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2 тыс. рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.

Новые денежные купюры поступили в обращение в конце 2017 года в ограниченном тираже на Дальнем Востоке. С декабря новые банкноты стали поступать почти во все регионы РФ.