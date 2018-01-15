Приложение для смартфонов найдет поддельные банкноты новых номиналов

«Гознак» разработал приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017». Новая программа позволит определить подлинность банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, поступивших в обращение.

Скачать мобильное приложение можно после 18 января через AppStore и GooglePlay, сообщает пресс-служба «Гознака».

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были представлены 12 октября. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский, напоминает ТАСС.

Как писал iz.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не хранить банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей как сувениры.