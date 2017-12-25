Прямой эфир

Глава ЦБ призвала не хранить банкноты в 200 и 2000 рублей как сувениры

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не хранить банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей как сувениры. Об этом пишет «Газета.ру».

«Я знаю, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Понятно, пока они редкие. Какое-то время они будут редкими, но ограничений в их выпуске нет, они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Набиуллина также отметила, что с декабря новые банкноты стали поступать почти во все регионы.

Банкноты с изображением Севастополя (номинал 200 рублей) и Владивостока (2000 рублей) Центробанк России выпустил в октябре этого года. Сначала купюры поступили в обращение в ограниченном количестве на Дальнем Востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Набиуллина спела в клипе про новые купюры
В Хабаровске отказываются принимать новые банкноты в 200 и 2000 рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017