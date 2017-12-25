Глава ЦБ призвала не хранить банкноты в 200 и 2000 рублей как сувениры

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не хранить банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей как сувениры. Об этом пишет «Газета.ру».

«Я знаю, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Понятно, пока они редкие. Какое-то время они будут редкими, но ограничений в их выпуске нет, они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Набиуллина также отметила, что с декабря новые банкноты стали поступать почти во все регионы.

Банкноты с изображением Севастополя (номинал 200 рублей) и Владивостока (2000 рублей) Центробанк России выпустил в октябре этого года. Сначала купюры поступили в обращение в ограниченном количестве на Дальнем Востоке.