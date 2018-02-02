Российские ученые будут искать следы инопланетян

РАН внесла в программу исследований задачу объяснить непонятные колебания светимости звезды Табби. Ее нерегулярные затухания противоречат известным законам физики. Выдвинута даже гипотеза о наличии у звезды так называемой сферы Дайсона — искусственного сооружения для использования энергии светила. Российские ученые не могут исключить такой версии, означающей, по сути, существование инопланетного разума.

Программа фундаментальных космических исследований на 2018 год, утвержденная президиумом РАН (копия есть у «Известий»), предусматривает работы по определению свойств астрофизического объекта KIC 8462852 (звезда Табби в созвездии Лебедя, 1500 световых лет от Земли). Космический телескоп Kepler, специально предназначенный для поиска планет других звездных систем, обнаружил у Табби нерегулярное снижение светимости на 20%. Если бы звезду частично закрывала ее планета, это происходило бы с определенной периодичностью.

Разобраться со странной звездой поручено Институту космических исследований РАН. Группу специалистов возглавил главный научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ Леонид Ксенфомалити. Ученым предстоит рассчитать параметры орбиты затмевающего звезду объекта, оценить повторяемость этого события, проверить различные гипотезы и разработать требования к наблюдениям за далеким светилом.

Группа американских астрофизиков в публикации 2015 года в авторитетном научном журнале The Astrophysical Journal предложила экзотическое объяснение поведения звезды Табби. По их мнению, это светило может быть окружено искусственной мегаструктурой, построенной высокоразвитой цивилизацией. Гипотезу о существовании таких сооружений в середине XX века высказал американский физик-теоретик Фримен Дайсон. Он предположил, что инопланетяне для сбора энергии звезды могут использовать огромные солнечные батареи, объединенные в сферу. Такие постройки пока не обнаружены, но уже получили название: «сфера Дайсона».

Российские ученые собираются проверить и эту версию. Но в программе исследований, утвержденной РАН, в качестве основной предлагается гипотеза о том, что звезду неравномерно затеняет семейство комет.

— Перед нами поставлена задача найти убедительные объяснения, — рассказал «Известиям» Леонид Ксенфомалити. — Данные наблюдений противоречат законам физики. Объяснить это можно либо ошибками измерений, либо неверной их интерпретацией. Этот объект изучают многие зарубежные коллеги, очень много публикаций в научной прессе, но до сих пор общепризнанного объяснения нет. Одна из версий — это следы существовавшей некогда цивилизации, которая исчезла, оставив после себя такие памятники. Загадка вызывает большой интерес у специалистов. Но искать ответ будут, по-видимому, еще долго.

Пока российские ученые будут вести расчеты на основе уже имеющихся данных, в будущем к проекту будут подключены наземные обсерватории. К сожалению, орбитальный телескоп Kepler, обнаруживший загадочную звезду, еще в 2013 году вышел из строя.

По мнению популяризатора космонавтики Виталия Егорова, разгадкой тайны российские ученые хотят компенсировать отставание в поиске планет в других звездных системах.

— Из открытых астрономами тысяч экзопланет лишь несколько были обнаружены при участии российских ученых, — рассказал Виталий Егоров. — Чтобы наверстать упущенное и не гнаться за количеством, решено сосредоточить усилия на сложных вопросах, больших проблемах науки. Значение имеет и популярность данной темы. Если будут получены результаты, то успех наших ученых будет общемировым.

Одна из последних публикаций о звезде Табби сделана специалистами Калифорнийского технологического института в The Astrophysical Journal. По их мнению, вокруг этого светила может вращаться неоднородное облако пыли.