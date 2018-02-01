Системы возвращения космонавтов с Луны протестируют в России

Тестирование систем возвращения космонавтов с Луны начнется в России в 2018 году. Испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», на котором космонавты будут летать на околоземную орбиту и Луну, пройдут под Феодосией.

«В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 т. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми-8 или Ка-32», — рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Технодинамики» (входит в «Ростех») Игорь Насенков.

Затем специалисты приступят к испытаниям полноразмерного девятитонного макета. Программой приземления предполагается, что на высоте 4,5 тыс. м у «Федерации» откроется вытяжной парашют, а затем трехкупольный основной.

За 50 м до поверхности сработают реактивные двигатели. Они обеспечат безопасную вертикальную посадку аппарата на специальные выдвижные амортизационные опоры. Испытания двигателей будет проводить разработчик корабля — РКК «Энергия».

«Ведутся испытания посадочного устройства, это одно из ключевых средств для обеспечения многоразового использования возвращаемого аппарата», — сообщили в корпорации.

Подробнее — в материале «Известий»:

Начинаются испытания систем возвращения космонавтов с Луны