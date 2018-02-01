Прямой эфир

Системы возвращения космонавтов с Луны протестируют в России

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тестирование систем возвращения космонавтов с Луны начнется в России в 2018 году. Испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», на котором космонавты будут летать на околоземную орбиту и Луну, пройдут под Феодосией.

«В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 т. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми-8 или Ка-32», — рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Технодинамики» (входит в «Ростех») Игорь Насенков.

Затем специалисты приступят к испытаниям полноразмерного девятитонного макета. Программой приземления предполагается, что на высоте 4,5 тыс. м у «Федерации» откроется вытяжной парашют, а затем трехкупольный основной.

За 50 м до поверхности сработают реактивные двигатели. Они обеспечат безопасную вертикальную посадку аппарата на специальные выдвижные амортизационные опоры. Испытания двигателей будет проводить разработчик корабля — РКК «Энергия».

«Ведутся испытания посадочного устройства, это одно из ключевых средств для обеспечения многоразового использования возвращаемого аппарата», — сообщили в корпорации.

Подробнее — в материале «Известий»: 

Начинаются испытания систем возвращения космонавтов с Луны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые сменили место посадки российской станции «Луна-25»
Запуск аппарата «Луна-25» запланирован на 2019 год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017