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Начинаются испытания систем возвращения космонавтов с Луны

В Крыму протестируют парашюты для нового российского многоразового корабля «Федерация»
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Россия приступает к тестированию систем возвращения космонавтов с Луны. В этом году начнутся испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация». На нем российские космонавты будут летать на околоземную орбиту и к Луне. Проверка оборудования пройдет на полигоне под Феодосией. По мнению экспертов, парашютной системе необходимо уделить особое внимание: вход в атмосферу — один из самых опасных этапов космического полета.

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Как рассказали «Известиям» в компании «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех»), испытания парашютной системы посадки для нового российского пилотируемого корабля «Федерация» начнутся уже в нынешнем году. Сотрудники НИИ парашютостроения (входит в холдинг «Технодинамика») и военнослужащие морского испытательного центра проведут их на территории центра около Феодосии. При этом используют макеты космического аппарата (КА).

— В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 т, — рассказал «Известиям» генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми-8 или Ка-32.

После завершения этой части тестирования, специалисты приступят к испытаниям полноразмерного девятитонного макета «Федерации». Ему предстоит пережить 28 сбросов с вертолета Ми-26 и самолета Ил-76. Эта часть тестов запланирована на конец 2019 года.

В Минобороны подтвердили информацию о проведении испытаний на территории центра, но конкретные сроки не назвали.

Изначально для приземления «Федерации» предполагали использовать лишь реактивные двигатели, а на случай их отказа держать в резерве парашюты. Но такой подход требует большего запаса топлива. Для снижения веса КА и повышения надежности было принято решение использовать комбинированную систему — парашюты для гашения скорости и двигатели мягкой посадки у поверхности Земли. Такой подход испытан временем и применяется сейчас на космических кораблях «Союз»,

Программой приземления предполагается, что на высоте 4,5 тыс. м у «Федерации» откроется вытяжной парашют, а затем трехкупольный основной — общей площадью 3,6 кв. км. За 50 м до поверхности должны сработать реактивные двигатели. Они обеспечат безопасную вертикальную посадку аппарата на специальные выдвижные амортизационные опоры. Корабли «Союз» нередко опрокидываются на бок из-за отсутствия таких «ножек».

Испытания двигателей для мягкой посадки будет проводить разработчик корабля — РКК «Энергия». В корпорации «Известиям» подтвердили информацию о начале соответствующих тестов.

— Ведутся испытания посадочного устройства, это одно из ключевых средств для обеспечения многоразового использования возвращаемого аппарата, — сообщили в РКК.

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По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, тестам системы посадки нового КА следует уделить особое внимание.

— В свое время недостаток парашютных испытаний привел к трагической гибели советского космонавта Владимира Комарова. Он возвращался с орбиты на корабле «Союз-1», — пояснил Иван Моисеев. — Из-за спешки ряд испытаний был сокращен, и именно парашютная система отказала во время посадки. Необходимо помнить трагические страницы истории освоения космоса, чтобы не повторять их вновь.

Иван Моисеев напомнил, что этап приземления также унес жизни космонавтов Владислава Волкова, Георгия Добровольского и Виктора Пацаева. Они погибли из-за разгерметизации спускаемой капсулы корабля «Союз-11» в 1971 году.

В США во время спуска в атмосфере в 2003 году произошла катастрофа с шаттлом «Колумбия». Все семеро астронавтов тогда погибли.

Справка «Известий»

Контракт на изготовление пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» был заключен госкорпорацией «Роскосмос» и РКК «Энергия» 7 ноября 2017 года. Общая стоимость работ составляет 57,6 млрд рублей.  Летные испытания планируется начать в 2022 году беспилотным пуском на околоземную орбиту. В 2024 году должен состояться беспилотный и пилотируемый старт «Федерации» к Международной космической станции. В дальнейшем новые аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне.

 

Тем временем в США также разрабатывается космический корабль для полетов к Луне — «Орион». Над ним совместно трудятся американская компания Lockheed Martin и предприятия Европейского космического агентства. Работы над конкурентом «Федерации» начались на несколько лет раньше, поэтому США уже прошли этап испытаний парашютной системы. Полноразмерный макет корабля сбрасывали с самолета на военном полигоне в Аризоне.

 
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