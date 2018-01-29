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Ученые сменили место посадки российской станции «Луна-25»

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Фото: НПО Лавочкина
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Ученые изменили место предстоящей посадки первой за последние несколько десятков лет российской лунной станции «Луна-25». Она должна будет сесть вблизи Южного полюса естественного спутника Земли немного севернее кратера Богуславского, а не в самом кратере, как планировалось ранее, сообщает газета «Известия».

Новое место было выбрано из более десятка рассмотренных вариантов.

«Мы выяснили, что изначально предполагавшийся район посадки в кратере Богуславского — неудачное место. В итоге было предложено два района — основной и резервный. Первый из них — севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини», — сообщил заведующий отделом ИКИ, заместитель научного руководителя проекта и главного конструктора комплекса научной аппаратуры будущей станции Игорь Митрофанов.

По мнению экспертов, новый район отличается удобным рельефом, хорошо освещается Солнцем. Предположительно, в грунте там содержится достаточное количество льда. Ученые сообщили, что разведка местности для поиска водяного льда — это первый шаг на пути освоения Луны и создания там обитаемой базы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Место посадки «Луны-25» пришлось сменить

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