Место посадки «Луны-25» пришлось сменить

Ученые изменили место предстоящей посадки первой за четыре десятка лет российской лунной станции. «Луна-25» должна будет сесть вблизи Южного полюса естественного спутника Земли, немного севернее кратера Богуславского, а не в самом кратере, как планировалось ранее. Место выбрано из более десятка рассмотренных вариантов. Новый район отличается удобным рельефом, хорошо освещается Солнцем. Предположительно, в грунте там содержится достаточное количество льда — «Луна-25» должна подтвердить его наличие. По мнению экспертов, станция должна найти место для будущей обитаемой базы, а лед необходим для обеспечения экспедиций водой и ракетным топливом.

Как рассказали «Известиям» в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, место посадки межпланетной станции наконец выбрано. Для этого был проанализирован огромный массив данных: карты рельефа южного полюса Луны, радиовидимость различных участков с Земли, освещенность солнечным светом, наличие в грунте водяного льда.

При этом были использованы данные американского аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, работающего на орбите естественного спутника Земли с 2009 года. Установленная на нем российская научная аппаратура LEND обнаружила в грунте на южном полюсе Луны повышенное содержание водорода — это свидетельствует о наличии там залежей водного льда.

— Мы выяснили, что изначально предполагавшийся район посадки в кратере Богуславского — неудачное место , — рассказал «Известиям» заведующий отделом ИКИ, заместитель научного руководителя проекта и главного конструктора комплекса научной аппаратуры будущей станции Игорь Митрофанов. — Другие участки получили более высокий приоритет. В итоге было предложено два района — основной и резервный. Первый из них — севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини.

Место прилунения выбирали совместно с сотрудниками НПО имени Лавочкина (изготовитель космического аппарата). Среди требований к району посадки — ограничение на крутизну склонов (не более 15 градусов — чтобы станция не опрокинулась), освещенность более 40% времени (для подзарядки солнечных батарей), круглосуточная радиовидимость с Земли, а также признаки наличия воды и интересная для изучения геология. В выбранной точке на 1 кг грунта должно приходиться не менее 1 г водяного льда.

Точные координаты расчетных мест прилунения утверждены Советом РАН по космосу (у «Известий» есть копия решения), они будут направлены в «Роскосмос».

В НПО имени Лавочкина «Известиям» рассказали, что посадка в заданных координатах может быть обеспечена с точностью до квадрата 15 км на 30 км. Таковы технические и баллистические ограничения системы прилунения.

По мнению эксперта в сфере космоса Виталия Егорова, разведка местности для поиска водяного льда — это первый шаг на пути освоения Луны и создания там обитаемой базы.

— Водяной лед можно использовать для систем жизнеобеспечения пилотируемых баз. Это водоснабжение, кислород для дыхания, а может быть, и производство компонентов топлива — кислорода, водорода или метана реакцией Сабатье (производство метана и воды из водорода и углекислого газа. — «Известия»), — объяснил Виталий Егоров. — Разведка воды на Луне — это необходимый первый шаг ее освоения. Ведь доставка 1 л воды на окололунную станцию обошлась бы в $100–200 тыс., на поверхность естественного спутника Земли — еще дороже.

Запуск «Луны-25» официально запланирован на 2019 год. Планируется восстановить навык посадки на естественный спутник Земли и протестировать оборудование для будущих более сложных миссий, в том числе приборы для поиска водяного льда. Последняя советская лунная миссия была осуществлена в 1976 году.