Прямой эфир

Путин поручил разработать программу масштабных исследований генома

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
«Воздействие радиации — вопрос фундаментальный»
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» об исследовании воздействия космического излучения на человека и технику

Президент РФ Владимир Путин поручил в короткие сроки разработать в России программу масштабных исследований генома. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.

«Считаю, что накопленный интеллектуальный и научный потенциал позволяет организовать в России масштабные геномные исследования, и прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров», — приводит его слова ТАСС.

Тем временем российские ученые находятся в одном шаге от создания «лекарства от старости». Они изучают замедляющий старение потенциал многих немедикаментозных и лекарственных воздействий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Воздействие радиации — вопрос фундаментальный»
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» об исследовании воздействия космического излучения на человека и технику
Ученые открыли полезные свойства пива

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017