Путин поручил разработать программу масштабных исследований генома

Президент РФ Владимир Путин поручил в короткие сроки разработать в России программу масштабных исследований генома. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.

«Считаю, что накопленный интеллектуальный и научный потенциал позволяет организовать в России масштабные геномные исследования, и прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров», — приводит его слова ТАСС.

Тем временем российские ученые находятся в одном шаге от создания «лекарства от старости». Они изучают замедляющий старение потенциал многих немедикаментозных и лекарственных воздействий.