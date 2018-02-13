Песков рассказал о работе Путина над посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин продолжает работать над текстом ежегодного послания Федеральному собранию.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не назвав точную дату оглашения послания.

«Президент и соответствующие подразделения продолжают работать над текстом», — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста о том, когда планируется послание.

Как сообщал портал iz.ru, Путин ранее рассказал, что планирует затронуть в послании тему улучшения условий для работы бизнеса в России и проблемы отечественной науки.