Прямой эфир

Песков рассказал о работе Путина над посланием Федеральному собранию

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин продолжает работать над текстом ежегодного послания Федеральному собранию. 

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не назвав точную дату оглашения послания.

«Президент и соответствующие подразделения продолжают работать над текстом», — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста о том, когда планируется послание.

Как сообщал портал iz.ru, Путин ранее рассказал, что планирует затронуть в послании тему улучшения условий для работы бизнеса в России и проблемы отечественной науки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков обещал огласить дату послания Путина Федеральному собранию дополнительно
Путин обратится с посланием до выборов
Президент может выступить перед Федеральным собранием уже в начале февраля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017