Путин обратится с посланием до выборов

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля, сообщил «Известиям» собеседник, близкий к администрации главы государства (АП). Информацию о том, что мероприятие состоится до мартовских выборов, подтвердил «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Источники «Известий» в Госдуме уточнили, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля. Эту же дату назвал наиболее вероятной еще один собеседник «Известий», близкий к АП.

По мнению экспертов, в 2018 году обращение президента будет носить программный характер.



— Учитывая период, в который будет оглашено послание, есть очень высокие ожидания от тех мер и подходов, которые предложит в нем глава государства. Послание, конечно же, будет не совсем обычным: ожидают, что оно будет программным и в нем будет сказано не только о задачах ближайшего года, но и о стратегических приоритетах развития страны на среднесрочный и долгосрочный период, — заявил «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Политолог подчеркнул, что «и чиновники, и политики, и бизнес-сообщество ждут послания с очень серьезным нервным напряжением», так как будущее и страны, и каждой из этих групп в значительной степени будет определяться именно этим обращением.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что послание будет в большей степени адресовано управленческому аппарату и элитам, в то время как на избирателей нацелены традиционные форматы «прямых линий» и пресс-конференций.

По словам руководителя департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Сергея Белоконева, от выступления главы государства ожидают расстановки ориентиров валютно-финансовой политики, предложения мер по развитию банковской сферы, конкретных параметров развития цифровой экономики и указаний на новые отрасли-драйверы.

— Послание я воспринимаю как дорожную карту для широкого круга — как парламентариев, так и для исполнительной власти, и правительства, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. — Для нас, депутатов, это ориентир, как улучшить законодательство.

Коллеги Адальби Шхагошева ожидают от послания в первую очередь социальных акцентов. Так, Владимир Поздняков из КПРФ предполагает, что будет сказано «про развитие социальной сферы и промышленности», а также о жестком контроле за исполнением указов и законов.

Похожие ожидания от обращения президента и у либерал-демократов.

— Мы надеемся, что это будут какие-то новые предложения для парламента в законотворчестве, связанные с определенными реформами, прежде всего экономическими. Владимир Путин часто об этом говорит, но они должны лечь на бумагу в виде закона, — сказал «Известиям» вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

По словам зампредседателя фракции «Справедливой России» Валерия Гартунга, в партии рассчитывают, что обращение президента будет содержать «посыл по изменению политики правительства, и станет понятно, каким образом мы будем возвращать социальные гарантии». Он подчеркнул, что эсеров интересуют перспективы индексации пенсий работающих россиян и увеличения расходов на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что основной акцент президент сделает на развитии страны.

— Я уверен, что он предложит программу развития, она будет ориентирована на молодежь, самозанятых, активных граждан, — отметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — При этом обязательно прозвучат и темы социальной справедливости, заботы о незащищенных слоях общества, а также увеличения расходов на социальные программы — образование и здравоохранение.

С ним солидарен Константин Костин из ФоРГО.

— Можно предположить, что послание будет сконцентрировано именно на задачах нашего собственного развития, и это коснется в том числе вопросов международной политики, — считает он.

Эксперт напомнил: президент не раз подчеркивал, что все наши действия на международной арене подчинены именно задачам развития страны — это неразрывно связанные вещи.